Bia Haddad cai para 19ª no ranking da WTA com adeus precoce em Montreal

A brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu sete posições no ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira (14) após eliminação na segunda rodada do Torneio do Canadá, a nível 1000, na semana passada. Ela caiu do 12º para o 19º lugar, mas ainda será cabeça de chave no US Open e espera volta por cima no último Grand Slam do ano, entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro.

Depois de passar bem na estreia em Montreal, ela acabou eliminada pela local Leylah Fernandez em jogo com torcida contra e no qual sofreu bastante com a condição climática: ventava muito na hora da partida, o que a fez cometer muitos erros.

Bia Haddad vem de excelente temporada, na qual atingiu o top 10 de simples pela primeira vez na carreira - foi 9ª em junho -, além de igualar desempenho de Maria Ester Bueno e chegar às oitavas em Wimbledon (abandonou diante de Elena Rybakina por causa de lesão).

Como jogou somente em simples no Canadá, Bia Haddad também caiu no ranking de duplas. Ela perdeu duas posições, saindo do 15º lugar para o 17º. A compatriota Luísa Stefani é a 16ª, também descendo dois postos.

No ranking divulgado pela WTA nesta segunda-feira (14), as primeiras 10 posições seguiram inalteradas, apesar da conquista de Jéssica Pegula em Montreal. A americana permanece em terceiro, atrás da polonesa Iga Swiatek, a quem eliminou na semifinal, e da belarussa Aryna Sabalenka. Derrotada na decisão, a russa Liudmila Samsonova é quem mais melhorou o desempenho, subindo seis posições e aparecendo no 12º lugar que pertencia a Bia Haddad.

Confira o ranking da WTA

1º - Iga Swiatek, Polônia, 9730 pontos

2º - Aryna Sabalenka, Belarus, 8746

3º - Jéssica Pegula, Estados Unidos, 6030

4º - Elena Rybakina, Casaquistão, 5765

5º - Ons Jabeur, Tunísia, 4746

6º - Carolina Garcia, França, 4685

7º - Coco Gauff, Estados Unidos, 3760

8º - Maria Sakkari, Grécia, 3510

9º - Petra kvitova, República Checa, 3445

10º - Marketa Vondrousova, 3211

19º - Bia Haddad, Brasil, 2220