Na volta de Luan, Grêmio bate o Fluminense por 2 a 1 e volta a vencer no Brasileirão

Em jogo movimentado na Arena, o Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, superando o Fluminense por 2 a 1, de virada, em duelo importante para a equipe de Renato Portaluppi recuperar a confiança, nas vésperas da decisão da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. A atração do dia foi o meia-atacante Luan, que voltou a vestir a camisa tricolor depois de quatro anos, entrando nos minutos finais.

Nos primeiros instantes de um jogo intenso, os cariocas chegaram aos quatro minutos, em um cruzamento rasteiro e venenoso, de Marcelo, que atravessou a pequena área sem ninguém aparecer para complementar. Logo em seguida, aos oito, Cano escapou por trás da defesa gremista, e finalizou cruzado, sendo parado por Grando, em uma bela defesa.

Depois de tanto ensaiar o gol, os visitantes chegaram com sucesso aos 18 minutos, quando escaparam pela esquerda, com Keno, que encontrou Cano, com maestria, dentro da área, livre para concluir a jogada e abrir o placar. Os comandados de Portaluppi, no entanto, responderam logo em seguida, em uma linda tabela de Bitello com Suárez, que terminou com o primeiro frente a frente com Fábio, finalizando com frieza e empatando a partida.

Embalado pelo empate, os mandantes chegaram de novo, nos acréscimos da primeira etapa, e viraram o jogo com Ferreira, que arriscou da entrada da área com sucesso, deixando seu time na frente na ida para o intervalo.

No retorno para o segundo tempo, os dois times voltaram nervosos, e o clima esquentou, com ambos buscando o gol, mas sem conseguir criar chances concretas. A primeira oportunidade criada pelo Tricolor foi aos 20 minutos, em um contra-ataque veloz puxado por Bitello, pela esquerda, com muito campo para correr. O meia chegou perto da entrada da área e achou Ronald entrando livre na marca do pênalti, que tentou concluir de carrinho, mas sem sucesso.

O time de Fernando Diniz, apenas cinco minutos depois, deu o troco com excelência, com uma jogada bem trabalhada pela esquerda, na qual Leo Fernández disparou pela esquerda e pifou Cano. O argentino até fez o gol, mas Keno estava impedido na origem da jogada, invalidando a trama. Do outro lado, aos 33 minutos, os gaúchos também chegaram com êxito, em lance bem trabalhado, com cruzamento de Suárez para dentro da área, e gol contra de Martinelli, que tentou afastar, e acabou se atrapalhando. O uruguaio, no entanto, também estava impedido, e o gol foi anulado.

Na reta final da partida, que teve dez minutos de acréscimo, o Fluminense pressionou em busca do gol de empate, mas não conseguiu furar o bloqueio dos mandantes, voltando para casa com a derrota na bagagem. Agora, o Grêmio viaja para o Rio, em busca de uma classificação heroica em cima do rubro-negro carioca, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã.

Grêmio (2) Gabriel Grando; Fábio (Fábio), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Ronald (Besozzi), Villasanti, Bitello (Luan) e Ferreira (Gustavo Martins); João Pedro Galvão (Pepê) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense (1) Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diego Barbosa); André, Daniel (Léo Fernández) e Ganso (Yoni González) ; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima