Neymar se acerta com Al-Hilal e ganhará R$ 861 milhões em 2 anos, diz jornal

Após uma intensa novela sobre seu futuro, Neymar teria entrado em acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por um contrato de dois anos, segundo o jornal francês L'Équipe. O contrato gira em torno de 160 milhões de euros (aproximadamente R$ 861 milhões, na conversão atual).

As negociações entre o jogador, o Paris Saint-Germain e os árabes seguem durante este domingo (13), mas com a intenção de um desfecho rápido. O Al-Hilal já teria feito uma primeira oferta da aquisição dos últimos quatro anos de contrato do atacante brasileiro. Seu contrato com o PSG vale até 2027.

O time de Paris já havia informado Neymar de que não conta mais com ele, e via com bons olhos a oferta da Arábia Saudita pelo brasileiro, que é mais atraente financeiramente.

Situação de Neymar no PSG.

Neymar comunicou que deseja deixar o clube. O brasileiro teria sido chamado por Luis Campos e Luis Enrique, diretor de futebol e treinador do PSG respectivamente, e foi informado que o clube não conta com ele nesta temporada.

O atacante e o PSG vão se reunir em breve em busca por uma solução que agrade a todos. A prioridade do clube francês passa obviamente por uma transferência em definitivo.

E o Barcelona? A princípio, o atacante brasileiro ainda prefere voltar ao Barcelona, que também fez uma oferta nos últimos dias. Apesar disso, os valores colocados na mesa foram muito baixos -pouco menos de 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões) por temporada.