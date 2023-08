Como foram os jogos de ida das semifinais da Divisão de Acesso do Gauchão

No último domingo (6), foram realizadas as partidas de ida das semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. Em Bagé, o Guarany derrotou o Monsoon por 1 a 0, no Estádio Estrela D'Alva. Já em Lajeado, Santa Cruz e Lajeadense ficaram no 1 a 1, na Arena Alviazul.

Assim como na partida de ida das quartas de finais, o Monsoon, clube porto-alegrense mantido com investimento árabe, largou o mata a mata em desvantagem. Dono da melhor campanha da competição até aqui com 11 vitórias em 17 jogos, o time contará com o apoio de sua jovem torcida no Estádio Montanha dos Vinhedos para reverter o placar e garantir presença no Gaúchão 2023.

Enquanto isso, o Guarany, maior campeão gaúcho depois da dupla grenal, se apoia na força de sua camisa para retornar a elite um ano após o rebaixamento. Para concluir o objetivo, basta apenas um empate.

No outro confronto das semifinais, Lajeandense e Santa Cruz apenas empataram em 1 a 1. Para os torcedores do clube de Lajeado, esse empate em casa na primeira partida reviveu traumas recentes: nos últimos sete anos (tempo em que o time está na Divisão de Acesso), o Lajeadense foi eliminado nessa mesma etapa da competição em três. Para piorar o retrospecto, as últimas duas eliminações foram nas temporadas mais recentes, em 2021 e 2022.

Já para o Santa Cruz, o próximo domingo pode marcar o retorno a 1° divisão do Campeonato Gaúcho após uma década de afastamento. A última vez que o time do Vale do Rio Pardo disputou o Gauchão foi em 2013, ano em que foi rebaixado. Nesse período, o tradicional clube chegou a jogar até a Terceirona. Agora, com ânimo renovado, basta apenas uma vitória no Estádio dos Plátanos para consolidar o ótimo momento.

As partidas de volta das semifinais estão marcadas para acontecer de forma simultânea no próximo domingo (20), às 15h.