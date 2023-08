Quartas de final da Copa feminina estão definidas

Nesta terça-feira, dois jogos fecharam às oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. No primeiro jogo, às 5h, a Colômbia venceu a Jamaica, por 1 a 0. Já às 8h, foi a vez de a França confirmar o favoritismo e golear o Marrocos por 4 a 0. Com isso, os oito últimos sobreviventes da competição são: Espanha, Holanda, Japão, Suécia, Inglaterra, Colômbia, Austrália e França.

O torneio, que se iniciou no dia 20 de julho, tem sido marcado por aumento no público e ótimos jogos. Além disso, inúmeras surpresas fizeram com que apenas uma seleção já campeã mundial ainda esteja viva na busca pelo título.

É o caso do Japão. Campeã em 2011, a equipe asiática ainda está invicta na Copa do Mundo deste ano. Com 4 vitórias em 4 jogos, 14 gols marcados e apenas 1 sofrido, as japonesas despontam com favoritismo na reta final. Nas oitavas, elas derrotaram a Noruega e, agora, se preparam para pegar a Suécia, outra invicta no torneio. No último jogo, as suecas derrotaram os Estados Unidos nos pênaltis. O jogo entre as duas equipes ocorrerá na sexta-feira, às 4h30min, no Eden Park.

Vice-campeã em 2019, a Holanda novamente tem feito boa campanha e pegará a Espanha nas quartas. Nas oitavas, as holandesas eliminaram a África do Sul por 2 a 0, enquanto as espanholas golearam a Suíça por 5 a 1. Na quinta, ambas as equipes se enfrentam às 22h, no jogo de abertura das quartas de final. O jogo será sediado no estádio Wellington Regional.

A anfitriã Austrália vem aproveitando o apoio da torcida e também jogará pela próxima fase. A classificação veio após vitória tranquila, por 2 a 0, contra a Dinamarca. A adversária será a poderosa França, vista como uma das grandes favoritas desta edição do torneio e que, recentemente, goleou Marrocos por 4 a 0. O jogo entre as duas equipes ocorrerá no próximo sábado, às 4h, no Lang Park.

No encerramento dessa fase, entrará em campo a única representante da América do Sul viva na competição: a Colômbia. Com gol de Catalina Usme, as colombianas bateram a Jamaica (algoz do Brasil na fase de grupos) e se classificaram para às quartas de finais do torneio pela primeira vez na história. Na próxima fase, a adversária será a Inglaterra, que derrotou a Nigéria nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. O jogo ocorrerá no Estádio Olímpico de Sydney, às 7h30min do próximo sábado.

As semifinais estão previstas para acontecer nos dias 15 e 16 de agosto. Já a grande final, será no dia 20 do mesmo mês, no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália.