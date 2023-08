Messi faz golaço de falta e ajuda em classificação do Inter Miami

Lionel Messi foi fundamental na classificação do Inter Miami sobre o Dallas, na Copa das Ligas, neste domingo (6). O argentino marcou dois gols no empate por 4 a 4 no tempo normal e converteu o seu pênalti nas cobranças que definiram a classificação do Inter Miami.

O argentino fez o gol que abriu o placar para sua equipe e, próximo dos acréscimos, quando o Inter perdia por 4 a 3, marcou um golaço de falta para empatar o duelo.

Ele ainda teve participação direta no terceiro gol do Inter Miami. Messi fez o cruzamento que, depois, foi completado por Farfán contra a própria meta.

Nos pênaltis, o camisa 10 abriu as cobranças e deixou o seu. As penalidades terminaram com vitória da equipe do argentino, por 5 a 4.

Com o resultado, o Inter Miami avançou às quartas de final da Copa das Ligas e aguarda o vencedor de Charlotte FC e Houston Dynamo para saber quem será o seu adversário.

COMEÇO AVASSALADOR NO INTER MIAMI

Messi tem sete gols marcados e uma assistência feita em quatro jogos disputados pelo Inter Miami até aqui.

Este já é o melhor início do camisa 10 por um clube em sua carreira. Os números superam os seus começos em Barcelona e PSG.

O cenário do Inter Miami mudou após a chegada de Messi. Antes da estreia do argentino, a equipe vinha de seis jogos seguidos sem vencer e, agora, está sem perder nas últimas quatro partidas.