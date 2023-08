Beckham rescinde com jogador que questionou contratação de Messi

Inter Miami rescindiu o contrato do goleiro Nick Marsman, que 'questionou' a contratação de Messi. O clube tomou a decisão de rescindir o contrato do goleiro após uma declaração dada por ele à "ESPN", quando i rescindiu o contrato do, que 'questionou' a contratação de Messi. O clube tomou a decisão de rescindir o contrato do goleiro após uma declaração dada por ele à "ESPN", quando Messi foi anunciado como reforço do clube

"Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada do Messi. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados", disse ele na ocasião.

O Inter Miami nunca chegou a se posicionar publicamente sobre a declaração de Marsman, mas a demissão vem poucas semanas depois da fala.

Com isso, o clube estadunidense abre mão da única rescisão de contrato que pode fazer em uma temporada. A MLS só permite que um vínculo seja quebrado por equipe durante um ciclo. A própria liga, inclusive, comunicou a decisão do Inter.

Nick Marsman, que é holandês, chegou ao Inter Miami em 2021 e disputou 30 jogos com a camisa do clube. Ele, no entanto, perdeu espaço e vinha sendo reserva após a chegada de Callender.

Neste domingo (6), Messi marcou um gol pelo Inter Miami sobre o Dallas, na Copa das Ligas. O argentino fez o gol que abriu o placar para sua equipe e, próximo dos acréscimos, quando o Inter perdia por 4 a 3, marcou um golaço de falta para empatar o duelo.