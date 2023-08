CBF presta homenagem a Zagallo pelo 92º aniversário: 'Temos sempre de reverenciá-lo'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não quer deixar de reconhecer a importância de seus ídolos, e fez uma bela homenagem para Mario Jorge Lobo Zagallo, nesta quarta-feira, dia no qual o ex-jogador, ex-treinador e ex-coordenador tetracampeão do mundo completou 92 anos. "O maior campeão do mundo completa mais um ano. Parabéns, Zagallo", anunciou a entidade em postagem, nas suas redes sociais.

Com fotos históricas da rica carreira de Zagallo, a CBF lembrou dos feitos de sua carreira, e frisou que ele é o mais completo campeão mundial de futebol, além de recordista em participações em Copas do Mundo. "Um profissional de excelência, marcado por uma trajetória única no esporte."

De acordo com a entidade, o dia 9 de agosto não é dia de festa apenas para Zagallo, seus parentes e amigos, mas também para diversas pessoas espalhadas pelo planeta que o viram brilhar.

"Parabéns ao Mario Jorge Lobo Zagallo pelos 92 anos de uma vida espetacular dedicada ao futebol e à seleção brasileira. Zagallo disputou sete Copas do Mundo, conquistando quatro títulos, um feito inédito, que mostra a sua grandiosidade", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. "Diante de tanta história, temos sempre que reverenciá-lo. Desejamos muita saúde e alegria para o nosso ídolo nesta data."

Zagallo tem uma estátua de cera no Museu da Seleção Brasileira e eternizou o número 13, para ele o seu favorito e que sempre deu sorte nas conquistas. Ele foi campeão como jogador em 1958 e 1962, como treinador em 1970 e como coordenador em 1994.