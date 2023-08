Aguirre releva indisciplina para ter Soteldo como protagonista no Santos

O técnico Diego Aguirre quer ter o atacante venezuelano Soteldo como protagonista no Santos. Após atos de indisciplina, o camisa 10 foi reintegrado e está nos planos do novo treinador. O comandante uruguaio procurou entender o que ocorreu internamente entre o jogador e o ex-técnico Paulo Turra, para poder tirar suas conclusões e saber o que fazer para "resgatar" o atacante.

O novo técnico soube de vários episódios de indisciplina, mas também ouviu que Turra já chegou ao clube pré-disposto a afastá-lo, para dar exemplo aos demais atletas. Portanto, Aguirre quer trazer seu comandado para perto, para mostrar que ele pode ser protagonista do time, desde que se dedique e não dê mais brechas.

Nesta segunda-feira (7), primeiro dia na reintegração, o venezuelano chegou cedo e mostrou muita vontade em campo. Ele estava torcendo pela saída do ex-técnico e ficou animado com a chegada de Diego Aguirre, que gosta do esquema 4-4-2 e pode colocá-lo como segundo atacante, sem tanta responsabilidade defensiva.

O camisa 10 jogaria atrás de Marcos Leonardo ou Julio Furch, sem a obrigação de marcar o lateral adversário. Um dos problemas do jogador é a dificuldade na marcação. A mudança tática deve incentivá-lo. Sem atuar há mais de um mês, ele deve ficar à disposição do Peixe contra o Fortaleza, no domingo (13), no Castelão. João Paulo, Lucas Lima e Mendoza estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo.