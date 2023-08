Falcão deixa cargo de coordenador do Santos após denúncia de importunação sexual

Pressionado pelos fracos resultados do Santos na temporada, Paulo Roberto Falcão deixou o cargo de coordenador técnico da equipe paulista nesta sexta-feira (4). O anúncio foi feito horas após o ex-jogador se tornar notícia por outro motivo. Ele foi acusado de importunação sexual por parte de uma funcionária do apart hotel onde mora, no litoral de São Paulo.

• LEIA TAMBÉM: Sampaoli afirma que não vai expor Pedro e lamenta desfecho em relação a preparador físico





"O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Roberto Falcão, que ocupava o cargo de coordenador esportivo desde o dia 15 de novembro de 2022", anunciou a diretoria santista.



Quase ao mesmo tempo, Falcão veio a público para se manifestar sobre sua saída. Ele afirmou que pediu demissão por causa dos "recentes protestos" da torcida, em razão da irregularidade da equipe no ano - o time pode terminar a rodada do fim de semana na zona de rebaixamento do Brasileirão.



"Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu", afirmou Falcão.



Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a suposta vítima do caso, de 26 anos, registrou a ocorrência nesta sexta-feira e prestou depoimento. O órgão afirma que ainda serão feitas diligências para apurar o fato. E diz que não vai divulgar detalhes sobre o registro por se tratar de uma investigação de crime sexual.



O Código Penal aponta que importunação sexual é "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Isso é entendido como um ato sexual sem o consentimento da vítima. A pena para este crime é de um a cinco anos de reclusão.



Falcão, de 69 anos, já foi jogador, comentarista e técnico antes de assumir funções de gestão nos clubes. Ele iniciou sua carreira como atleta no Internacional, em 1973. Lá foi tricampeão brasileiro, em 1975, 1976 e 1979. Em 1980, Falcão foi para a Roma, da Itália. Ele se aposentou em 1986, quando defendia o São Paulo. Entre 1976 e até a aposentadoria, o jogador era assíduo nas listas de convocação da seleção brasileira.



Em 1990, Falcão assumiu a seleção. Depois treinou o América do México, Internacional, Bahia, Sport e Japão, além de ter atuado como comentarista esportivo. Em 2022, ele assumiu o cargo coordenador esportivo do Santos. Desde 2003, Falcão é casado com a apresentadora Cristina Ranzolin, da RBS TV, afilhada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.