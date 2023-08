No Rio de Janeiro, Grêmio quer a vitória contra o Vasco para voltar a vice-liderança do Brasileiro

Focado em recuperar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, perdida na última rodada após o empate em 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, o Grêmio segue viajando, e dessa vez, vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco, neste domingo, às 16h, no estádio São Januário, pela 18ª rodada da competição. Por conta do tropeço contra o Esmeraldino, o Tricolor caiu para quarta posição na tabela, sendo ultrapassado por Flamengo e Palmeiras, e terá de torcer por um tropeço das duas equipes para recuperar o posto ocupado.

Para este confronto, após o clube gaúcho anunciar cinco novos reforços na reta final da janela de transferências, o técnico Renato Portaluppi ainda não promoverá nenhuma estreia frente o cruzmaltino carioca, por conta de questões físicas e contratuais. A provável escalação do comandante gremista deve conter Grando; Bruno Alves, Gustavo Martins e Bruno Uvini; João Pedro, Villasanti, Ronald, Carballo, Bitello e Reinaldo; Suárez.

Nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, João Pedro e Lucas Besozzi foram apresentados em entrevista coletiva, antes do treino. Ambos os jogadores foram questionados sobre Luis Suárez, que pediu para sair do clube, mas entrou em acordo com a direção, e irá permanecer até o final do ano. O primeiro prevê uma bela parceria com o uruguaio, e mesmo sendo contratado para, na teoria, ser seu reserva imediato, acredita que eles possam jogar juntos. Enquanto o segundo, mais jovem, espera poder jogar com o camisa 9 e viver bons momentos ao seu lado.

Com a semana livre de compromissos oficiais, Portaluppi comandou o time em um jogo-treino, nesta quinta, contra o São José, saindo vitorioso pelo placar de 2 a 0. A atividade serviu para que atletas sem ritmo de jogo e novos reforços pudessem mostrar serviço. Fábio, Geromel, Jhonata Robert, Caíque e Besozzi, que anotou os dois gols do duelo, estiveram em campo contra o Zéquinha. Nesta sexta-feira, serão apresentados Rodrigo Ely e Caíque, que também tiveram suas contratações anunciadas durante a semana.