Grêmio tem acordo para liberar Suárez antes do fim do contrato

A permanência de Luis Suárez no Grêmio tranquilizou a torcida, mas tem prazo de validade. O clube entrou em acordo com o uruguaio para que ele possa sair antes do fim de seu vínculo, que vai até dezembro de 2024.

Ao informar que permaneceria no clube, Luisito pediu à direção tricolor que fosse firmado um documento, oficializando o acordo para sua saída em dezembro de 2023, um ano antes do que previa o contrato original. O time gaúcho recebeu com naturalidade a solicitação, pois sabia do desejo do atleta de ir embora.

O Grêmio, desde o início das negociações, pretendia que o vínculo do jogador fosse de uma temporada, mas o próprio quis por duas, com isso, a redução do prazo foi bem aceita pelo clube. Os detalhes do acordo são mantidos em sigilo, mas, segundo apurou a reportagem, ambas as partes cederam para que ninguém seja prejudicado pelo rompimento.

O centroavante pretende se transferir para o Inter Miami, nos Estados Unidos, para reatar a parceria de sucesso com Lionel Messi, seu amigo dos tempos de Barcelona, na última década. Inicialmente, a ideia era concluir a transferência nesta janela, porém, o presidente tricolor Alberto Guerra bateu o pé, impedindo que o camisa 9 saísse em um momento importante da temporada. O compromisso de liberação em dezembro foi parte importante da costura de permanência do jogador no Brasil.