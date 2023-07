Brasil encara a França, neste sábado, na expectativa de encerrar freguesia incômoda

No jogo mais aguardado da fase de grupos, a seleção brasileira enfrenta a França, neste sábado (29), às 7h, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina, no estádio Lang Park, em Brisbane, na Austrália. A partida terá um gosto de revanche para a Canarinho, que foi eliminada pelas francesas na última edição do Mundial, nas oitavas de final, em um confronto que foi definido na prorrogação, terminando em 2 a 1 para as europeias que, naquela ocasião, eram anfitriãs do torneio.

As comandadas de Pia Sundhage buscam encerrar a hegemonia das francesas no histórico do duelo, vencido em seis das 11 oportunidades. Nas outras cinco ocasiões, o empate persistiu no placar. Desta vez, as Meninas do Brasil chegam confiantes, após uma vitória maiúscula por 4 a 0, em cima do Panamá, na estreia.

As adversárias, por sua vez, protagonizaram um empate sem gols contra a Jamaica, e ainda viram, nos dias seguintes à partida, a melhor zagueira do plantel, Wendie Renard, sentir dores musculares e virar dúvida para a partida.

Com o cenário favorável, Pia deve repetir a escalação que goleou as panamenhas, com Lelê, Antonia, Rafaelle, Lauren e Tamires; Luana, Adriana, Ary Borges e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. No outro jogo da chave, se enfrentam Panamá e Jamaica, também no sábado, às 9h30min.