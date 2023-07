Sofrendo com lesões, estrelas mundiais ainda não embalaram na Copa

Sam Kerr, Marta, Alexia Putellas e Wendie Renard. O que elas têm em comum? Além de serem algumas das principais jogadoras da Copa do Mundo feminina, começaram o torneio em baixa por causa de problemas físicos. Atrações de peso para a competição, as atletas vem tendo dificuldade de figurar entre as titulares de suas equipes.

Capitã e maior artilheira da história da seleção australiana, Kerr nem estreou. A atacante de 29 anos, que defende o Chelsea, sentiu uma lesão no tornozelo em uma sessão de treinos, e só deve voltar no terceiro jogo das co-anfitriãs.

Marta, maior artilheira da história dos Mundiais, jogou pouco mais de 20 minutos na estreia da seleção brasileira, entrando em campo quando o jogo contra o Panamá já estava resolvido. Na semana antes do primeiro jogo do Brasil, ela se recuperou de um edema na coxa. Assim, Pia Sundhage optou por deixar a camisa 10 no banco.

Assim como Marta, a espanhola Alexia Putellas, eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa nos últimos dois anos, estreou no banco de reservas. A camisa 11 da Espanha rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2022, mas conseguiu se recuperar a tempo da Copa. Ainda sem condições ideais de jogo, ela participou dos dois jogos disputados até o momento, mas ainda não marcou. Putellas entrou no segundo tempo da vitória sobre a Costa Rica por 3 a 0. Já na vitória por 5 a 0 sobre a Zâmbia, ela foi titular e deu uma assistência, mas deixou o campo no intervalo.

Já a zagueira Wendie Renard, capitã da França, jogou os 90 minutos do empate contra a Jamaica, mas sentiu novamente um problema que a incomodava antes do Mundial. Após a partida, ela reclamou de dores na panturrilha e foi submetida a exames. Desde então, a defensora tem feito treinos à parte para fortalecer o local, e é dúvida para o confronto contra a seleção brasileira.