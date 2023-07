Pia destaca desempenho das jogadoras mais jovens e pede que Brasil mantenha a 'alegria'

Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira, viu as jogadoras jovens do grupo mostrarem personalidade durante a goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, nesta segunda-feira (24), na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2023. Os três gols de Ary Borges e o talento de Kerolin, ambas de 23 anos, assim como a solidez defensiva de Lauren, de 20, foram alguns dos pontos fortes da equipe treinada pela sueca, que gostou de ver suas comandadas jogando com alegria.

LEIA MAIS: Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo

"É claro que estou muito satisfeita com o que fizemos até agora. Não sabia exatamente como as mais jovens jogariam hoje. Conversando com elas no vestiário, no pré-jogo, durante as refeições, juntas, percebi que é uma equipe feliz, alegre, e isso já é um bom começo. Se pudermos manter essa alegria, que é contagiosa e envolve muita energia, vai ser muito importante", comentou a treinadora em coletiva de imprensa após a vitória.

Além da alegria, Pia espera continuar vendo coragem nos olhos das jogadoras nas próximas partidas. Para ela, a postura combativa é essencial para que as brasileiras continuem exibindo um futebol do mesmo nível que foi apresentado durante o animador embate com as panamenhas.

"Eu me irrito quando uma jogadora não tenta. O pior erro que você pode cometer como jogadora é não tentar. Pela forma que nós jogamos, vi que seria um bom jogo desde o início. Todos fizeram um bom jogo. Saiu o primeiro gol, aí veio o segundo, dava pra ver que elas estavam criando inúmeras chances. Eu fico muito nervosa quando elas ficam paradas", disse.

Ao lado de Pia na coletiva, Ary Borges, autora do 'hat-trick' na goleada e um dos principais nomes da nova geração, mostrou bastante respeito às atletas que construíram a história do futebol feminino brasileiro. "Se eu faço parte dessa renovação, foi porque essas mulheres lutaram pelo futebol feminino. É um momento muito especial poder viver este momento, fazer três gols no meu primeiro jogo, é uma bela história", afirmou a meio-campista, ex-Palmeiras.

Ary foi substituída por Marta no segundo tempo e, ao fim do jogo, recebeu das mãos da Rainha o troféu de melhor da partida, algo pedido por ela mesma. "Já estava sendo um dia especial poder ter feito três gols. Poder ter saído para ela entrar foi uma honra. Pedi que ela me entregasse o troféu de melhor da partida. Ela é muito querida pelo grupo, é nossa maior referência. Às vezes, ela não entende. Eu digo: 'Marta, a gente te tem como exemplo'".

Líder do Grupo F, com três pontos, a seleção brasileira agora volta a campo no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, contra a França, que empatou com a Jamaica na rodada de estreia.