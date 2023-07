Grêmio se aproxima de Luan após o meia rescindir com o Corinthians

Motivado por uma vitória importante no Campeonato Brasileiro e nas prévias de um confronto decisivo pela Copa do Brasil, onde enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (26), às 21h30min, pelo jogo de ida das semifinais da competição, o Grêmio se movimenta no mercado para repatriar um ídolo da torcida.

Luan, camisa 7 na conquista do tricampeonato da Libertadores da América, em 2017, rescindiu seu contrato com o Corinthians de maneira amigável, e espera apenas acertar os detalhes de sua volta ao Tricolor. Após deixar o clube, em 2019, o atleta busca recuperar seu futebol sob o comando de um treinador que já extraiu o seu melhor, Renato Portaluppi era o comandante do time na época em ele estava em Porto Alegre, e recentemente, não escondeu que gostaria de contar com o jogador em seu plantel.

Sem atuar desde novembro do ano passado, quando esteve emprestado ao Santos, o meia já deixou claro o seu desejo de voltar a vestir a camisa tricolor. O contrato, que deve ser assinado nesta semana, será válido até dezembro de 2023, e o salário será modesto, na casa dos R$ 50 mil por mês.

Por conta da relação extremamente desgastada em seu antigo clube, o atleta de 30 anos não teve dificuldade em acertar sua saída, que já era um desejo antigo do Timão. Recentemente, ele foi agredido pela torcida organizada Gaviões da Fiel, em um incidente que ocorreu em um motel onde estava passando a noite.

Ainda no mercado da bola, o Grêmio segue na busca de um atacante para ser reserva ou, eventualmente, substituto de Luis Suárez, caso o uruguaio deixe o clube nesta janela. O alvo da vez é Mateo Coronel, de 24 anos, que pertence ao Argentinos Juniors e está emprestado ao Atletico Tucumán. Neste domingo (23), após a vitória de seu time no Campeonato Argentino, o jovem confirmou a proposta dos gaúchos, e se mostrou entusiasmado para atuar no Brasil.

“Estou com a cabeça aqui no Atletico (Tucumán). Mas seria um salto grande na carreira. O clube tem de falar com o Argentinos, a oferta chegou para eles e precisam chegar a um acordo. Vamos ver o que é melhor para todos”, afirmou Coronel.

Nesta segunda-feira (24), os comandados de Portaluppi seguiram sua preparação para o confronto contra o rubro-negro carioca, que se iniciou neste domingo. No CT Luiz Carvalho, o treinador começou a esboçar o time titular para a partida. A principal expectativa segue sendo Luisito, que vem treinando normalmente, mas ficou de fora do jogo contra o Atlético-MG, no final de semana, por falta de foco por conta das recentes polêmicas de sua saída.