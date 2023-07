Cristo Redentor é iluminado com verde e amarelo para estreia do Brasil na Copa do Mundo

Cristo Redentor vai ser iluminado em verde e amarelo para homenagear a seleção brasileira de futebol feminino. A iluminação foi ligada às 20h30min deste domingo. O Brasil estreia na Copa do Mundo 2023 nesta segunda, às 8h (horário de Brasília) contra o Panamá



Em março deste ano, a taça da Copa do Mundo foi exibida aos pés do Cristo Redentor, como parte do Tour da Taça, iniciado em fevereiro. O evento contou com ícones do futebol feminino como Formiga, Aline Pellegrino, além da técnica Pia Sundhage.

O troféu também foi apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, em cerimônia que teve a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e da ministra do Esporte, Ana Mozer, entre outras autoridades. Na ocasião, o presidente Lula assinou decreto para a criação da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, que prevê iniciativas para o desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador.



O Brasil faz parte do Grupo F, ao lado de Panamá, França e Jamaica. Depois da estreia contra as panamenhas, a seleção viaja para Brisbane para encarar a França, no sábado, e encerra a fase de grupos em Melbourne, em duelo contra as jamaicanas. Neste domingo, a França ficou no empate com a Jamaica, na abertura do grupo.