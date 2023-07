Embalado pela vitória contra o Galo, Grêmio volta o foco para a Copa do Brasil

Em um duelo difícil contra o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou ao caminho das vitórias, após uma sequência de três jogos sem triunfos, superando os mineiros por 1 a 0 e recuperando a vice-liderança da competição, se aproveitando do tropeço do Flamengo, que empatou em casa com o América-MG, em 1 a 1.

Os resultados da rodada servem como combustível para o Tricolor, que volta a campo nesta quarta, para enfrentar o prórpio rubro-negro carioca, na Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Para este compromisso, existe a expectativa de Luis Suárez, peça fundamental da equipe ao longo da temporada, volte ao time titular.

Contra o Galo, o uruguaio foi deixado de fora da lista de relacionados de Renato Portaluppi, que não sentiu o camisa 9 focado para o confronto, por conta dos recentes rumores de uma transferência para o Inter Miami, time de Lionel Messi, seu amigo pessoal, nos Estados Unidos.

Após a partida, em entrevista coletiva, Portaluppi não se mostrou disposto a falar sobre o atleta, procurando dar ênfase a quem estava em campo. “Desculpa, chega, na boa, Suárez não. Vamos falar da molecada que jogou e foi bem, torcedor está feliz, conseguimos mais três pontos importantes diante de um grande adversário. Quinta eu falei tudo que tinha para falar sobre o Suárez, quer que eu fale mais o quê?" - disse o comandante.

No treino deste domingo, onde apenas aqueles que não atuaram no dia anterior estiveram no gramado do CT Luiz Carvalho, Luisito participou normalmente das atividades, indicando a possibilidade de estar em campo no meio de semana.

Outro nome que chamou atenção foi o volante Villasanti, desfalque no Brasileirão por conta de dores musculares, o meia não participou do coletivo com o restante do grupo, se limitando a corridas em volta do campo. Autor do gol da classificação nas oitavas de final, contra o Cruzeiro, o homem de confiança do treinador gremista para o setor de meio-campo corre para estar à disposição.