Grêmio vence Atlético-MG e retoma vice-liderança

Em casa, o Grêmio venceu o Atlético-MG em casa por 1 a 0, na noite deste sábado (22), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileirão. Ronald, de cabeça, abriu o placar, e o único gol da partida, logo aos 9 minutos para os mandantes.

O Galo teve mais posse, porém, quando balançou a rede adversária, o VAR anulou o tento. Mesmo sem estar relacionado pelo técnico Renato Gaúcho, Suárez esteve presente em um dos camarotes da Arena. A vitória recoloca o Tricolor na segunda colocação do campeonato, com 29 pontos, 10 a menos que o líder Botafogo. O clube ainda tem um jogo a menos que Flamengo, Palmeiras e São Paulo, equipes que estão, nesta ordem, abaixo na tabela.

O clube mineiro ainda não venceu com Felipão. A seca de seis jogos no Brasileiro fez o time despencar na tabela: é apenas o 13º lugar, com 21 pontos. O jejum ainda inclui um duelo pela Libertadores

O Imortal volta a campo na quarta-feira (26), às 21h30, quando recebe o Flamengo pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a equipe mineira não tem compromisso no meio da semana e entra em campo apenas no outro sábado (29), às 21h, também diante do Rubro-Negro, pela 17ª rodada.

* por Eduardo Nunes