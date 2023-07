Veja o resumo da primeira rodada da Copa do Mundo feminina

A conclusão da primeira rodada da Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, permite agora indicar com mais clareza as principais forças na luta pelo título.

Enquanto Estados Unidos, Alemanha e Espanha confirmaram a expectativa e venceram na estreia com certa facilidade, respectivamente, Vietnã, Marrocos e Costa Rica, a Inglaterra sofreu para ganhar do Haiti, e a França não passou de um empate com a Jamaica. Já o Brasil mostrou, diante do Panamá, que também briga pelo campeonato.

LEIA MAIS: Mauricio e Pedro Henrique podem reforçar o Inter de Coudet no próximo final de semana

O cenário não difere muito do que se esperava antes de a bola rolar, porém mostra quais países souberam lidar melhor com o nervosismo natural de uma estreia, considerado por muitos treinadores como o desafio mais difícil da primeira fase.

Nesse aspecto, a seleção brasileira se destacou por mostrar a mesma confiança de equipes consideradas de um patamar acima, como as norte-americanas e as alemãs. O Brasil goleou o Panamá por 4 a 0 em um jogo no qual encurralou o adversário no campo de defesa, praticamente, a partida inteira.

Mais do que os três gols de Ary Borges e a assistência dela para Bia Zaneratto, a força do jogo coletivo do time liderado por Pia Sundhage é o que credencia as brasileiras a sonharem com o título inédito. "Eu estou muito orgulhosa delas", resumiu a treinadora sueca.

O próximo compromisso, porém, certamente será mais difícil. Depois de encarar uma estreante em Copas, o Brasil vai reencontrar seu algoz do último Mundial. No sábado (29), enfrentará a França, anfitriã em 2019 e a responsável por eliminar as brasileiras nas oitavas de final daquela edição.

Ainda que as francesas tenham decepcionado na estreia, com um empate sem gols diante da Jamaica, a necessidade das europeias de buscarem um resultado positivo deverá, justamente, elevar a dificuldade do confronto.

Outra favorita que não deverá ter vida fácil é a Inglaterra. As atuais campeãs da Eurocopa estrearam com uma modesta vitória diante do Haiti, por 1 a 0. O placar magro deixou o Grupo D do Mundial embolado, já que a Dinamarca também venceu a China pelo placar mínimo. Em confronto que vai valer a liderança da chave, inglesas e dinamarquesas vão duelar na sexta-feira (28) e, quem vencer, encaminha a vaga para as oitavas de final.

A classificação para o mata-mata do torneio também já é uma realidade para a Espanha. A promissora geração liderada por Alexia Putellas estreou com uma boa vitória sobre a Costa Rica, por 3 a 0, e agora encara a Zâmbia, nesta quarta-feira (26), pela segunda rodada. Debutando na competição, as africanas foram goleadas pelo Japão (5 a 0) na primeira rodada. Caso confirmem a expectativa, Espanha e Japão terão na última rodada um confronto para definir quem será o líder da Chave C.

Pelo Grupo E, a liderança já estará em jogo na segunda rodada, também nesta quarta (26), com a reedição da partida que marcou a decisão da Copa do Mundo de 2019, entre Estados Unidos e Holanda. Maiores vencedoras do Mundial, com quatro títulos, sendo dois deles nas duas edições mais recentes, as americanas venceram o Vietnã na abertura, mas o placar de 3 a 0, com dois gols de Sophia Smith, soou econômico diante das diferenças técnicas entre os dois países. Foi suficiente, no entanto, para as atuais campeãs liderarem o grupo, já que a Holanda estreou vencendo a seleção de Portugal por 1 a 0.

Quem não economizou foi a Alemanha. As bicampeãs golearam a seleção de Marrocos por 6 a 0, no placar mais elástico desta Copa até aqui, que rendeu a liderança do Grupo H, frente à Colômbia, que também começou sua jornada vencendo: 2 a 0 sobre a Coreia do Sul. No próximo domingo (30), alemãs e colombianas vão disputar a liderança da chave em um jogo que também pode encaminhar a classificação da vencedora para as oitavas de final.

Das seleções campeãs mundiais a única que já vive uma situação delicada é a Noruega. Na estreia, as vencedoras da Copa do Mundo de 1995, a segunda edição do torneio, perderam para a Nova Zelândia. As anfitriãs fizeram 1 a 0, com um gol de Wilkinson, em confronto pelo Grupo A. Na mesma chave, a Suíça ganhou das Filipinas por 2 a 0.

Na madrugada desta terça (25), o grupo abriu a disputa da segunda rodada. E, enquanto as anfitriãs perderam para as filipinas (1 a 0), as norueguesas não passaram de um empate sem gols com as suíças. A chave está embolada, mas a Noruega, em último, com apenas um ponto, corre mais risco de ficar fora do mata-mata.

Pelo Grupo B, a também anfitriã Austrália venceu a Irlanda na abertura, por 1 a 0, e lidera sua chave já que Nigéria e Canadá não passaram de um empate sem gols.