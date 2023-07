Inter se reapresenta para treinos após empate com o Bragantino em São Paulo

Após a reestreia do argentino Eduardo Coudet no comando técnico do Inter, neste domingo (23), o grupo de jogadores retornou à Porto Alegre, e se reapresentou para os treinos na tarde desta segunda-feira (24), sem tempo para folga, iniciando a preparação para o confronto contra o Cuiabá, no próximo sábado (29) que antecede a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o River Plate, na Argentina.

A semana livre para treinos será essencial para que o grupo de jogadores se adapte às ideias do novo comandante, que teve apenas três sessões de treinamento antes de sua primeira partida. No empate sem gols com o Bragantino, foi notória a disposição do time para pressionar mais o adversário, e ser mais propositivo com a bola no pé, em entrevista coletiva concedida após a partida, Chacho afirmou que o empate não era um resultado satisfatório, pois ele e seus jogadores estavam com “gana de ganhar”.

Nesta segunda, o trabalho de reapresentação contou com os titulares na academia, enquanto aqueles que não atuaram contra o Massa Bruta trabalharam no gramado. O zagueiro Vitão, que vem sendo figura constante no onze inicial, é reforço confirmado para enfrentar os cuiabanos, após cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, recebido no jogo contra o Palmeiras.

Bruno Henrique deve ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda é dúvida por questões físicas, já que está passando por um processo de readaptação após um período sem jogos. Mauricio e Pedro Henrique também podem pintar entre os relacionados, pois estão em fase final de recuperação de lesões musculares.