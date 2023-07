Na reestreia de Coudet, Inter e Bragantino ficam no zero a zero

Na reestreia do argentino Eduardo Coudet, o Inter ainda sofreu para demonstrar um futebol convincente, e parou no Bragantino, neste domingo (23), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O placar final foi de zero a zero, e com o resultado, o Colorado subiu uma posição na tabela, encerrando a 16ª rodada da competição na 12ª lugar, com 22 pontos somados. O empate marcou o quarto jogo da equipe sem vitórias, sem gols marcados nesse período.

O jogo começou embolado, com muitas disputas no meio de campo, e aos 15 minutos do primeiro tempo, com Wanderson, surgiu a primeira chance de perigo dos gaúchos, quando o ponteiro fez jogada individual pela esquerda, finalizando rasteiro na entrada da área, e obrigando o goleiro Cleiton a fazer boa defesa. No rebote, Alan Patrick finalizou para o fundo das redes, mas estava claramente impedido.

A resposta dos paulistas veio logo em seguida, em contra-ataque veloz encaixado nas costas de Renê e Nico Hernández, que foi concluído pelo atacante Vitinho, sem levar perigo. Aos 23 minutos, a lei do ex quase deu as caras, com Eduardo Sasha, velho conhecido do torcedor colorado, que finalizou de fora da área com força, rente a trave do também estreante Sergio Rochet.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o equatoriano Enner Valencia chegou perto de desencantar com a camisa alvirrubra, em contra-ataque puxado por De Pena, mas acabou tendo seu chute travado pelo defensor Luan Patrick, que deu um carrinho imprescindível no lance. As duas equipes foram para o intervalo empatadas, sem gols no marcador.

Na volta para os 45 minutos finais, foi o Massa Bruta quem começou melhor, e após uma falha do zagueiro Nico Hernández, que tentou um passe de calcanhar dentro da área, a equipe chegou com Vitinho, que finalizou cruzado no canto, mas sem precisão. Ainda superiores em campo, os mandantes ameaçaram a meta de Rochet aos 13, em uma finalização venenosa de Sorriso, defendida pelo arqueiro uruguaio. Respondendo o adversário de imediato, o Colorado chegou em velocidade com Valencia, que entrou na área com a bola no pé e bateu no canto, parando em Cleiton, que fez grande defesa.

Após um período morno na partida, o Bragantino voltou a ameaçar a meta da equipe de Chacho, aos 35 minutos, em um rebuliço na grande área, onde a bola caiu nos pés de Léo Ortiz, que acertou um foguete no travessão. Sem outro lance de perigo, o zero persistiu no placar, e cada time ficou com um ponto.

O Inter volta a campo no próximo sábado (29), quando recebe o Cuiabá, também pelo Brasileiro. Durante a semana, Coudet terá o calendário livre para treinamentos, e para o duelo contra os cuiabanos, poderá contar com o retorno do zagueiro Vitão, que cumpriu suspensão por conta do excesso de cartões amarelos.

Bragantino (0) Cleiton; Hurtado (Léo Ortiz), Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso (Bruninho), Sasha (Gustavinho) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Inter (0) Rochet; Bustos, Mercado, Nico Hernández, Renê; Johnny, Aránguiz (Campanharo), De Pena (Matheus Dias) e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa