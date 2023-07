Brasil estreia com goleada e vê primeira rodada a seu favor

Em uma primeira rodada favorável para a sequência da fase de grupos, a seleção brasileira fez seu dever de casa, e venceu o Panamá por 4 a 0, sem sustos, nesta segunda-feira (24). A equipe da sueca Pia Sundhage é líder isolada do Grupo F da Copa do Mundo, já que França e Jamaica empataram por 0 a 0, neste domingo (23), no outro jogo da chave. O tropeço da seleção francesa, ampla favorita no confronto, foi visto como uma ótima notícia para a Canarinho, que prevê uma disputa direta com as europeias pelo primeiro lugar do grupo.

O grande destaque do confronto contra as panamenhas foi Ary Borges, que marcou três vezes na goleada, dando um ótimo inicio a luta pelo inédito título mundial. Em sua nona participação em Copas do Mundo, a seleção mantém o ótimo retrospecto em jogos de estreia, pois também havia vencido nas oito edições anteriores. Presentes em todas as edições do torneio, são 21 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, com 70 gols marcados e 40 gols sofridos, no retrospecto geral na competição.

LEIA MAIS: Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo

Nesta segunda, com a vitória mais do que assegurada, Pia atendeu aos pedidos das arquibancadas, e colocou Marta para jogar. Aos 37 anos, ela entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa, no lugar da artilheira do dia. De artilharia, aliás, a camisa 10 entende bem, afinal é a maior goleadora da história das Copas do Mundo, com 17 tentos. Ela marcou em todas as cinco edições que disputou, de 2003 a 2019.

Na sequência da Chave F, Brasil e França duelam no próximo sábado (29), às 7h. As europeias, anfitriãs da última Copa, foram as algozes das brasileiras nas oitavas de final da edição de 2019, com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação. Jamaica e Panamá completam a segunda rodada do grupo no mesmo dia, às 9h30.