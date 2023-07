Grêmio visita o Goiás em busca da recuperação moral

De volta aos treinos nesta quinta-feira (27), após a amarga derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no jogo de ida da Copa do Brasil, o Grêmio foca no confronto com o Goiás, fora de casa, neste domingo (30), às 18h30min, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, o clube ocupa a vice-liderança, com 29 pontos somados, 11 a menos que o líder Botafogo, em 15 partidas disputadas, devido a um jogo a adiado com o Corinthians, na 15ª rodada.

Para este confronto, o técnico Renato Portaluppi deverá escalar força máxima, após confirmar, em entrevista coletiva, concedida nesta quarta-feira, na sequência da derrota para o rubro-negro carioca, que o foco de sua equipe é assegurar uma vaga na próxima Libertadores, via Brasileirão. O único desfalque será Kannemann que sofreu uma fratura na mão direita, e ficará fora por tempo indeterminado.

Com isso, o comandante gremista deve mandar a campo Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo; Ferreira e Suárez.

Ainda nesta quinta-feira, o Tricolor anunciou o retorno de Luan, campeão da América, dono da camisa 7 e ídolo da torcida, para reforçar a equipe no restante da temporada. O jogador desembarcou em Porto Alegre no inicio da tarde, e foi recebido por uma legião de fãs no Aeroporto Salgado Filho.

Aos 30 anos, Luan rescindiu seu contrato com o Corinthians, no começo desta semana, abrindo caminho para sua chegada. No clube paulista desde 2019, quando foi vendido pelo próprio Tricolor, por 5 milhões de euros (R$ 23 milhões na cotação da época), ele volta em uma transferência sem custos, assinando contrato até dezembro de 2023, sem cláusula de renovação automática, com o salário em torno de R$ 50 mil.