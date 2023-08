Goleiro Caíque é a novidade Tricolor no último dia da janela de transferências

No último dia da janela de transferências de inverno, o Grêmio acertou com seu sexto reforço. O nome agora é o do goleiro Caíque, de 26 anos, que estava disputando a Série C pelo Ypiranga de Erechim. Ele assinou contrato até dezembro deste ano, com possibilidade de renovação a partir de 2024.

No início desse ano, Caíque se destacou com ótimas atuações no Campeonato Gaúcho. Uma das mais destacadas delas foi contra o próprio Grêmio, nas semifinais, quando os comandados por Renato Portaluppi se classificaram nos pênaltis. Mesmo com a desclassificação, Caíque fez ótimas defesas e ainda pegou um dos pênaltis.

Sua chegada está diretamente ligada a uma possível saída de Brenno para o Bari, da segunda divisão da Itália. Se o goleiro campeão olímpico for confirmado pelos italianos, irá se abrir uma lacuna no elenco para a reserva imediata de Gabriel Grando. Na última semana, o Tricolor já havia anunciado o empréstimo de Adriel para o Bahia.

Caíque foi revelado pelo Vitória e, além do Ypiranga, também acumula passagens por CSA, Ermis Aradippou (Chipre) e Rochester NY (EUA)

Esse é o sexto reforço gremista na janela de inverno. Iturbe, Luan, João Pedro, Rodrigo Ely e Lucas Besozzi completam o grupo de novidades do Tricolor para o restante da temporada.

Enquanto a diretoria utiliza os últimos minutos da janela para reforçar o grupo, os atletas e a comissão técnica se preparam para o duelo contra o Vasco da Gama, já no próximo domingo (6). O Tricolor atualmente ocupa a 4° colocação do torneio nacional, mas possui um jogo a menos que os concorrentes e pode chegar a vice-liderança em caso de vitória.