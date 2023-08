Em jogo movimentado, Inter sofre virada e perde para o River por 2 a 1

Em noite tensa, o Inter perdeu para o River Plate por 2 a 1 no Estádio Monumental de Nuñez pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Colorado agora volta para o Beira-Rio dependendo apenas de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Os gols da partida foram marcados por Enner Valencia, que anotou pela primeira vez com a camisa colorada, e Solari, que entrou no segundo tempo e foi o grande responsável pela virada dos argentinos, com dois tentos.

O Colorado agora amarga uma sequência de 6 jogos sem vitória, o terceiro sob o comando de Coudet. O lado positivo fica pela oportunidade de decidir o mata-mata em casa, com o apoio do seu torcedor. Uma vitória por 2 gols ou mais na próxima terça-feira (8) já classifica os gaúchos para as quartas de final do torneio continental.

A partida começou tensa, com o River tentando tomar as rédeas do jogo. Logo aos 5 minutos, surgiu a primeira grande oportunidade argentina, em cabeçada de Nacho Fernandez. Pouco tempo depois, aos 8, foi a vez de De La Cruz receber dentro da grande área, mas ter sua finalização travada por Bustos. Aos 16, o goleiro uruguaio Rochet teve sua primeira aparição importante no jogo, após grande defesa em chute de Beltrán.

Passada a pressão inicial, o jogo deu uma acalmada. Enquanto o River apostava em lançamentos e triangulações, o Inter chegava com perigo em contra-ataques e bolas aéreas e, foi assim que no último lance do primeiro tempo, aos 46 minutos, o equatoriano Enner Valencia concluiu ótimo cruzamento de Alan Patrick e colocou o Colorado na frente no placar.

Logo na volta do intervalo, brilhou a estrela de Sergio Rochet. Enquanto os argentinos do River Plate tentavam o ataque de qualquer jeito e o Inter se encolhia no campo de defesa, o goleiro uruguaio fez pelo menos três milagres que salvaram o Colorado de tomar o empate logo no início do segundo tempo. Porém, aos 19 minutos, nem Rochet conseguiu parar a finalização de Solari, que recém tinha entrado em campo e, em seu primeiro toque na bola empatou o jogo.

Após o empate, o River continuou pressionando e, aos 33 minutos, novamente Solari recebeu livre na cara do gol e virou a partida. O Inter até tentou reagir, mas nada pôde fazer e a partida acabou com vitória simples dos argentinos.

O Inter agora volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30min, contra o Corinthians, no Estádio Beira-Rio. Depois, já na próxima terça-feira (8), às 21h, o Colorado receberá o River pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores.

River Plate 2 Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez (Solari), Aliendro, Nacho Fernandéz (Palavecino), De La Cruz (Simón) e Barco; Lucas Beltrán (M. Suárez);

Inter 1 Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Johnny; De Pena, Aránguiz (Rômulo) e Wanderson (Campanharo); Alan Patrick (Pedro Henrique) e Enner Valencia (Luiz Adriano);

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)