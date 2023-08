Grêmio deve fechar janela de transferências com cinco reforços

Com o fechamento da janela de transferências nesta quarta-feira (2), o Grêmio teve uma semana agitada no mercado e, ao que tudo indica, deve encerrar o período com cinco reforços para a sequência da temporada. Destes, três jogadores foram anunciados nos últimos três dias. Lucas Besozzi e João Pedro chegaram para reforçar o ataque, enquanto Rodrigo Ely vem para ser opção na defesa. Luan e Iturbe, contratados previamente e já integrados ao grupo de Renato Portaluppi, fecham a lista.

Enquanto o primeiro dos citados já realizou exames médicos e depende apenas da assinatura de contrato para ser oficializado. Os outros ainda passarão pelo mesmo processo nesta quarta-feira.

Nesta terça-feira, Luan foi apresentado pelo clube, no CT Luiz Carvalho, ao lado do vice-presidente de futebol, Antônio Brum. O meia-atacante está de volta a Porto Alegre depois de quatro anos atuando no futebol paulista, por Corinthians e Santos. Em baixa no cenário brasileiro por conta dos problemas extra campo e do baixo rendimento dentro das quatro linhas, o jogador, que retomou sua mística camisa 7, a qual esteve em suas costas na conquista do tricampeonato da Libertadores da América, em 2017, vê seu retorno como uma oportunidade para dar a volta por cima na carreira.

“Estou bem fisicamente, o que falta é ritmo de jogo. Espero retomar o quanto antes. Muito feliz e motivado para melhorar. Agradecer à direção, ao Renato, não tenho outra palavra que define que não felicidade por poder retornar. Estou muito feliz e motivado”, disse o ídolo gremista, em sua apresentação.

Ainda nesta terça-feira, o elenco tricolor se reapresentou para retomada dos treinos, após folga geral nesta segunda, com o retorno do volante Pepê ao gramado do CT, onde realizou corridas ao redor do campo, separado de seus companheiros. Esse foi o primeiro passo do camisa 23, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, para voltar a jogar. Por outro lado, o lateral João Pedro foi preservado, permanecendo na academia, onde realizou um trabalho de controle de carga. Kannemann e Cristaldo, lesionados, seguem fora.