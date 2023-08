Grêmio se movimenta no mercado e deve anunciar dois novos reforços

Com a janela de transferências encerrando nesta quarta-feira (2), o Grêmio se movimenta para fazer uma última semana agitada no mercado, visando anunciar novos reforços para a sequência da temporada. Com Luan e Iturbe já oficializados, a direção tricolor anunciou, neste domingo (30), o atacante de velocidade Lucas Besozzi, que atua pelos lados, e está no mercado atrás de um centroavante e um zagueiro, com nomes encaminhados para ambas as posições.

O desembarque de Besozzi em Porto Alegre ocorreu nesta segunda-feira, o argentino de 20 anos realizou exames médicos, e deve ser oficializado em breve. O acordo é de empréstimo, com o Lanús, da Argentina, até junho de 2024, com opção de compra para o clube gaúcho, após o término do vínculo.

Para a posição de centroavante, Renato Portaluppi deverá contar com João Pedro, do Fenerbahçe, da Turquia, para ser um reserva imediato de Luis Suárez no comando do ataque. Aos 31 anos, o brasileiro, naturalizado italiano, chega, também, por empréstimo com opção de compra, após o período de um ano. Recentemente, ele foi convocado pelo técnico Roberto Mancini, para a seleção italiana.

Já para a defesa, o Tricolor está repatriando o zagueiro Rodrigo Ely, que atualmente defende o Almería, da Espanha. O atleta atuou nas categorias de base do clube, mas não chegou a jogar no profissional. Com apenas 15 anos de idade, ele foi observado pelo Milan, que o levou para a Itália. Desde então, Rodrigo colecionou passagens pelo futebol inglês e espanhol. Aos 29 anos, ele está próximo de voltar ao Brasil.