Grêmio busca empate nos minutos finais com o Goiás, mas deixa a vice-liderança do Brasileirão

Na partida que poderia servir como retomada da moral após a derrota para o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio foi mais uma vez insuficiente, criou pouco e acabou ficando no empate em 1 a 1 com o Goiás, neste domingo (30), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado em Goiânia, associado à vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o time de Renato Portaluppi deixa a vice-liderança da competição, caindo para a quarta colocação, sendo ultrapassado também pelo Palmeiras, que goleou o América-MG por 4 a 1, na Arena Independência.

Goiás e Grêmio produziram pouco no primeiro tempo. Em nenhuma momento, o Tricolor demonstrou vontade de querer vencer o confronto. O time gaúcho foi para o intervalo com mais de 60% de posse de bola, mas não conseguiu convertê-la em chances de gol. Enquanto isso, o Esmeraldino só chegou perto em duas ocasiões, com Morelli e Anderson.

O segundo tempo foi mais agitado após Portaluppi fazer duas substituições no intervalo, colocando Zinho e Ferreirinha no campo de jogo. A entrada do atacante fez os gaúchos passarem a ter mais volume no campo ofensivo, com mais velocidade, mas o time pecou muito nas definições das jogadas e viu o Goiás seguir sendo mais perigoso.

As substituições foram decisivas para o resultado da partida. O jogo vinha sendo nervoso, truncado e de poucas chances, mas as entradas de Matheus Babi, pelo lado do Goiás, e André, pelo lado do Grêmio, mudaram o destino da partida. Primeiro, Babi colocou o Goiás na frente aos 31 minutos e depois André, aos 46, empatou a partida, impedindo a derrota gaúcha no Hailé Pinheiro.

Com uma semana cheia para treinamentos, o Tricolor só voltará a campo no próximo domingo (6), novamente fora de casa, quando enfrentará o lanterna do Brasileiro, o Vasco da Gama, que só conseguiu somar nove pontos em 17 jogos disputados.

Goiás 1 Tadeu, Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Sidimar (Bruno Melo) e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson (Matheus Babi), Vinícius e João Magno (Allano). Técnico: Armando Evangelista.



Grêmio 1 Gabriel Grando; Cuiabano, Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins e João Pedro (Fábio); Ronald (Zinho) (André), Villasanti, Bitello (Nathan Fernandes) e Nathan (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)