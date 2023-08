Inter pega o Corinthians precisando vencer para recuperar confiança

Pressionado pela preocupante sequência de seis jogos sem vencer e precisando dosar a ansiedade para o confronto de terça-feira, contra o River Plate, na Libertadores, o Inter volta seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Corinthians, neste sábado, às 18h30min, pela 18ª rodada da competição. Após a derrota na Argentina, no jogo de ida das oitavas do torneio continental, o Colorado se reencontra com o seu torcedor, para essa importante sequência de dois jogos no Beira-Rio.

No último compromisso do nacional, a equipe de Eduardo Coudet, que está em busca de seu primeiro triunfo desde seu retorno, levou a virada para o Cuiabá, em casa, perdendo por 2 a 1. Naquela ocasião, o zagueiro Gabriel Mercado recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, ele será o único desfalque da equipe.

Nesta quinta-feira, Coudet pôde começar a esboçar o time titular que irá encarar os paulistas, pois foi realizado o primeiro treino com o grupo completo no CT Parque Gigante, após os titulares permanecerem na academia, durante a atividade desta quarta-feira. Com isso, ele deve mandar a campo Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny, Bruno Henrique, Maurício e De Pena; Alan Patrick e Luiz Adriano. O comandante argentino já adiantou que irá poupar algumas peças importantes, visando o duelo eliminatório contra os Millonarios, três dias depois.

No Brasileirão, o Alvirrubro ocupa a 12ª posição na tabela, com 23 pontos somados, e busca a vitória para se aproximar das cabeças, já que a diferença no número de pontos entre as equipes está estreita. Em relação ao Grêmio, que está oito posições à frente, e abre G-4, a distância é de sete pontos.

Já no mercado da bola, o Inter recebeu uma proposta do Real Valladolid, da Espanha, pelo goleiro John, que perdeu a posição de titular após a chegada de Rochet, ainda nesta janela. O arqueiro estava passando por uma grande fase antes de sentar no banco de reservas, e naturalmente, ele deseja continuar jogando. O jogador pertence ao Santos, e seu vínculo com o clube gaúcho é por empréstimo, na negociação, a equipe paulista vendeu 15% dos direitos econômicos ao Colorado.