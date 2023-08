Após derrota para o River, Inter volta as atenções ao Campeonato Brasileiro

Depois de perder de virada o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores para o River Plate por 2 a 1, o Inter agora se prepara para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (5), às 18h30min, no Estádio Beira-Rio, pela 17° rodada do Brasileirão. Este jogo deve servir como uma grande oportunidade para atletas que não vem sendo muito utilizados pelo técnico Eduardo Coudet.

Nesta quarta-feira (2), depois de desembarcar no Aeroporto Salgado Filho no início da tarde, o elenco colorado já realizou atividade visando o confronto diante dos paulistas. Os atletas que iniciaram como titular na Argentina ficaram apenas na academia, realizando trabalho regenerativo, enquanto os reservas disputaram um coletivo no CT Parque Gigante.

São justamente os reservas que devem ganhar minutagem na próxima partida: atletas como Maurício, Pedro Henrique, Nico Hernandéz e Bruno Henrique devem receber oportunidade de ouro para impressionar o treinador antes do jogo mais importante do ano, contra o River Plate, no Beira-Rio. Gabriel Mercado, expulso na partida contra o Cuiabá, é o único desfalque confirmado no lado Colorado.

O Corinthians também entrou em campo na noite de terça-feira (1), quando venceu o Newell’s Old Boys (ARG) por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa Sul-americana. Mas, a grande novidade do lado paulista fica por conta da venda do atacante Roger Guedes para o Al-Rayyan, do Catar.

Mesmo com a não utilização da equipe considerada titular, a vitória é essencial para o resgate da confiança dos gaúchos, que já somam seis jogos sem vitória. Sob o comando de “Chacho” Coudet são 3 partidas, com duas derrotas (para Cuiabá e River Plate) e um empate contra o RB Bragantino. Em caso de triunfo, o Inter, que atualmente está na 12° colocação, deve voltar a se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro, podendo chegar até a 8° posição.