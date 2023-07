Jogo de ida entre Inter e River pela Libertadores terá transmissão ao vivo na TV fechada

Inter enfrenta o River Plate nesta terça-feira, 1º de agosto, às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Monumental de Núñez, na Argentina. A partida em Buenos Aires terá transmissão ao vivo pela TV fechada. O jogo vai passar nos canais ESPN 4 e Star+. A expectativa é que o estádio esteja lotado. Dois mil colorados devem ocuptar toda a área destinada à torcida visitante enfrenta onesta terça-feira, 1º de agosto, às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da, no Monumental de Núñez, na. A partida em Buenos Aires terá transmissão ao vivo pela TV fechada. O jogo vai passar nos canais ESPN 4 e Star+. A expectativa é que o estádio esteja lotado.

O vencedor do confronto nesta fase será definido na próxima terça-feira (8), no Beira-Rio, no mesmo horário. A decisão em solo brasileiro se dá pelo fato de que o Colorado se classificou em primeiro lugar no seu grupo da Libertadores, ao contrário dos argentinos, que passaram na segunda colocação de sua chave, ficando atrás do Fluminense.

Eduardo Coudet, que assumiu o comando da equipe há poucos dias, após a demissão de Mano Menezes Sem vencer há cinco jogos, a equipe de, que assumiu o comando da equipe há poucos dias, após, buscará conter o ímpeto dos argentinos em casa. O Inter quer voltar ao Beira-Rio "vivo" para o jogo final do confronto, isto é, em condições de reverter o marcador se perder a partida na Argentina. Nesse cenário, um empate pode ser um bom resultado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

River Plate - Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez, Pablo Solari, Barco e De La Cruz; Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny; De Pena, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson (Luiz Adriano ou Pedro Henrique) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem - Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. No VAR, estará Juan Lara.

Serviço River Plate x Inter

Local: 21h

Horário: Estádio Monumental de Núñez

Transmissão: ESPN 4 e Star+