Inter terá o apoio de 2 mil torcedores colorados em jogo contra o River na Argentina

Uma invasão colorada deve ser vista nos próximos dias em Buenos Aires: 2 mil torcedores do Inter se deslocarão até a Argentina para assistir à partida contra o River Plate na próxima terça-feira, 1º de agosto, no Monumental de Nuñez. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Em menos de duas horas, todos os 1.700 ingressos que estavam disponíveis no site do clube se esgotaram. Mais 300 entradas foram disponibilizadas através das agências de viagem. Além da empolgação dos torcedores, outro fator impulsionador para a ida em massa de torcedores do Inter é o câmbio favorável para o turista em Buenos Aires.

O país vizinho luta contra uma inflação superior a 100%, o maior percentual em 31 anos. Além disso, sua moeda, o peso argentino, está desvalorizada, o que favorece compras em Real.

Assim, para além do jogo, alguns colorados também poderão fazer turismo e compras no país vizinho. Restaurantes com preços mais acessíveis também tendem a facilitar a vida dos turistas.

O pacote terrestre – que inclui ingresso, hospedagem e passagem de ônibus – está sendo vendido de forma exclusiva pela Planalto Transportes, em parceria com o próprio Inter. Segundo Silvério Lopes, gerente comercial da empresa, a procura pelos pacotes está sendo muito satisfatória. “Já vendemos mais da metade do que foi disponibilizado para nós, e acreditamos que a comercialização tende a aumentar próximo ao jogo".

O roteiro rodoviário sai de Porto Alegre no domingo, dia 30 de julho, e retorna em 1º de agosto, logo após o jogo. Outras duas saídas estão previstas: Santa Maria (no dia 30, às 21h) e Uruguaiana (dia 31, às 00h10min).

Outra opção de pacote é o com transporte aéreo. Essa modalidade está sendo comercializada por todas as agências de viagem e tem previsão de saída de Porto Alegre no dia 31 de julho e retorno no dia 2 de agosto. Para as duas opções (terrestre ou aéreo), sócios colorados terão desconto.

Thiago Dalle, torcedor que fará parte dos 2 mil colorados que lotarão a área reservada para os visitantes no Monumental de Nuñez, comentou sobre sua expectativa para o jogo, além da possibilidade de fazer compras na Argentina. Ele irá de ônibus, mas optou por comprar o ingresso e a passagem de forma separada.

"A expectativa é enorme e a cada dia que passa a ansiedade aumenta, principalmente pela evolução que o time tende a ter com a chegada do Eduardo Coudet. Também vou preparado para fazer algumas compras ou passeios turísticos, caso encontre boas oportunidades", comenta Thiago.

De acordo com o vice-presidente de Relações Sociais do Inter, Cauê Moura, a parceria com as agências foi uma questão de necessidade para que o torcedor colorado tivesse mais possibilidades. "A iniciativa partiu das agências e como vimos que teria adesão e procura, demos continuidade. O torcedor do Inter sempre marca presença em jogos fora de casa, principalmente na Libertadores, e identificamos que havia a necessidade da criação de mais alternativas para a viagem, já que normalmente há poucas opções de transporte direto entre Porto Alegre e Buenos Aires", explica o dirigente.

Os poucos ingressos ainda disponíveis estão sendo vendidos através das agências dentro dos pacotes de viagem ou de forma individual no aplicativo Mundo Colorado. Inter e River entram em campo na terça-feira, às 21h, no Estádio Monumental de Nuñez.