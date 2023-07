Mano Menezes não é mais técnico do Inter

O técnico Mano Menezes não está mais à frente do Inter. O anúncio foi feito em nota divulgada na noite desta segunda-feira (17) pelo clube. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo. O argentino Eduardo Coudet, que se desligou do Atlético-MG, deve ser o novo comandante colorado.

O texto apontou a trajetória de Mano no clube, desde seu anúncio como treinador em abril do ano passado. "Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio", afirmou o texto.

"O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras", continua a nota.

Mano chegou ao Beira-Rio em abril do ano passado para substituir Alexander Medina, demitido após o empate com o Guaireña-PAR, no Beira-Rio, pela Sul-Americana. A despedida do treinador foi no empate sem gols diante do Palmeiras, domingo, em casa, pelo Brasileirão.

Números de Mano no comando Inter:



81 jogos

39 vitórias

29 empates

13 derrotas

118 gols pró

70 gols contra

60,1% de aproveitamento