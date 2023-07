Conselho deliberativo do Inter vota a favor da adesão à Liga Forte do Futebol

Em meio a um período crucial na temporada, o Conselho Deliberativo do Inter aprovou, nesta segunda-feira (24), em reunião, a adesão à Liga Forte do Futebol (LFF), encerrando uma pauta que vinha gerando polêmicas e intrigas nos bastidores do clube. Em votação nominal acirrada, que terminou com 157 votos a favor da LFF, o conselho preteriu a Libra, que recebeu 145 votos, em sua escolha de qual liga do futebol brasileiro adentrar.

Recentemente, 21 representantes da LFF assinaram o contrato para venda de 20% dos direitos de transmissão para os investidores Life Capital Partners e Serengeti Asset Management, pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. O acordo não havia sido assinado pelo Inter, pois ainda era necessário votar o assunto no conselho. Agora, com a aprovação pendente resolvida, a assinatura ocorrerá nos próximos dias.

O presidente colorado Alessandro Barcellos, que é um dos líderes da liga escolhida, afirmou, após a decisão, que o valor recebido pelo clube na assinatura do contrato será destinado ao pagamento de dívidas. A quantia total a ser recebida é de R$ 218,37 milhões, com 50% à vista.

A reunião desta segunda-feira também contou com seus momentos de tensão, já que a torcida organizada Guarda Popular protestou contra apoiadores da Libra, no pátio do Beira-Rio. O ex-presidente Marcelo Medeiros foi um dos dirigentes hostilizados, e afirmou ter recebido ameaças nas redes sociais.

No treino desta terça-feira (26), no CT Parque Gigante, o equatoriano Enner Valencia chamou a atenção, pois não participou das atividades com o restante do elenco, realizando apenas corridas em volta do gramado. O atacante, no entanto, não preocupa para os próximos jogos, e ficou de fora apenas por conta de um desgaste físico. Nos próximos dias, ele deve se juntar aos seus companheiros normalmente.