Mais tranquilo, Eduardo Coudet é oficialmente apresentado pelo Inter

Mais calmo e sorridente, o argentino Eduardo Coudet foi oficialmente apresentado pelo Inter, nesta sexta-feira (21). De forma descontraída, o treinador respondeu às perguntas dos repórteres, esclarecendo sua saída na primeira passagem e se mostrando “iludido” com o elenco atual.

Logo na primeira pergunta, Chacho foi questionado sobre sua primeira passagem pelo Colorado, quando acabou deixando o clube no meio da temporada, mesmo vivo nas três competições que disputava. Porém, preferiu não entrar em detalhes.

LEIA MAIS: Vitórias de Suíça e Espanha marcam abertura do segundo dia da Copa do Mundo feminina

“A verdade sempre aparece no futebol. Na época, quando eu saí do Inter, não estava acertado com ninguém, não estava fechado com o Celta de Vigo. Não falei porque já não estava mais aqui. Assim como não falei quando saí do Racing e do Galo”.

Sobre sua passagem pelo Atlético-MG, Coudet também não quis aprofundar-se e se limitou apenas a agradecer os jogadores e funcionários do clube de BElo Horzionte. Mas, polemizou ao falar que é "impossível que o Inter tenha um grupo mais curto do que o do Galo".

Ainda sobre os atletas colorados, Coudet se mostrou extremamente feliz. “Tenho um grupo de grande qualidade, os jogadores são muito bons. Estou iludido e muito confiante”, garantiu.

Um dos últimos temas da entrevista foi a utilização do equatoriano Enner Valencia, que nas duas primeiras partidas pelo Inter não foi bem municiado. Coudet ressaltou a qualidade do jogador e prometeu encontrar a melhor maneira de utilizá-lo.

A estreia do argentino pelo será no próximo domingo (23), às 16h, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Em sua primeira passagem pelo Inter, Coudet teve 24 vitórias, 13 empates e apenas nove derrotas