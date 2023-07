Iniesta é mais um ex-jogador do Barcelona que pode atuar ao lado de Messi no Inter Miami

Lionel Messi chegou com enorme prestígio ao Inter Miami e não para de sugerir ex-companheiros de Barcelona para jogar ao seu lado nos Estados Unidos. Ainda no aguardo de Luis Suárez, do Grêmio, o clube agora tem negociações avançadas com o experiente meia Iniesta, de 39 anos.

De acordo com diversos sites e emissoras de TV da Europa e até a ESPN norte-americana, Iniesta já teria até acertado salários e tempo de contrato para jogar no Inter Miami e o anúncio oficial é questão de horas.

O clube já anunciou o volante Sergio Busquets e o lateral-direito Jordi Alba, outros ex-companheiros de Messi.

Iniesta garantiu após deixar o Vissel Kobe, do Japão, que ainda pretende jogar uma ou duas temporadas antes de anunciar a aposentadoria. O herói do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010 estava na equipe asiática desde 2018.

Enquanto vai "moldando" sua nova equipe, o argentino Messi treina forte para sua estreia oficial no Inter Miami. Nesta sexta-feira (21), contra o Cruz Azul, pela Copa das Ligas, deve ocorrer o primeiro jogo do campeão mundial em sua nova casa e ingressos estão sendo vendidos por uma fortuna.