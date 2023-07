Após 10 dias sem jogos, Grêmio enfrenta o Atlético-MG neste sábado, na Arena

Sem vencer há três jogos, o Grêmio, após dez dias de pausa no calendário, se reencontra com seu torcedor, neste sábado (22), às 21h, na Arena, para encarar o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos na tabela, por conta do adiamento do duelo com o Corinthians, o Tricolor caiu da segunda para a terceira posição, sendo ultrapassado pelo Flamengo, que chegou aos 27 pontos, um a mais que os gaúchos.

Para este duelo, o técnico Renato Portaluppi poderá contar com novidades em seu grupo, como o lateral Fábio, que está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho direito, e deve ficar à disposição, ao menos no banco de reservas. O meia-atacante Juan Manuel Iturbe, único reforço da equipe nesta janela de transferências, está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e também será opção para o treinador.

Nesta quinta-feira, em treino fechado no CT Luiz Carvalho, Portaluppi começou a esboçar o time titular que enfrentará o Galo. O provável onze inicial tem Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo, Reinaldo; Suárez.

A única dúvida é quanto à participação de Luisito, já que na próxima quarta-feira (26), o Tricolor encara o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e o uruguaio poderia ser preservado.

Fora de campo, a direção acertou a saída do goleiro Adriel, que passará a defender as cores do Bahia. O acordo entre as partes consiste em um empréstimo de um ano, no qual os baianos irão desembolsar R$ 500 mil para fechar a negociação. Caso queiram manter o arqueiro em definitivo, a partir de julho do ano que vem, o valor da compra está estipulado em R$ 20 milhões.