Vitórias de Suíça e Espanha marcam abertura do segundo dia da Copa do Mundo feminina

Na madrugada desta sexta-feira (21), dois jogos abriram o segundo dia do Mundial feminino. Espanha e Suíça estreiam com vitórias sem dificuldades.

Na primeira partida da noite, às 2h (de Brasília), a Suíça confirmou o favoritismo e venceu Filipinas, estreante em Copas, por 2 a 0, no estádio Forsyth Barr, em Dundine. A vitória foi garantida com um gol em cada etapa: aos 45 minutos do primeiro tempo, Ramona Bachmann marcou o primeiro em cobrança de pênalti e, aos 19 do segundo, Piubel aproveitou o rebote e confirmou os 3 pontos para as suíças.

Agora, a Suíça ultrapassa a anfitriã Nova Zelândia por conta do saldo de gols e termina a rodada na liderança do Grupo A.

Um pouco mais tarde, às 4h30min, foi a vez das espanholas transformarem o seu amplo favoritismo em vitória. No Sky Stadium, as europeias, que não tiveram a craque Putellas entre as titulares, derrotaram a Costa Rica por 3 a 0. O resultado foi construído inteiramente na primeira etapa. O primeiro tento saiu aos 21 minutos, em gol contra da zagueira costarriquense Valeria Del Campo. Logo em seguida, aos 23, Aitana Bonmati ampliou o marcador. Quatro minutos depois, aos 27, Esther Gonzalez fechou o placar.

Por enquanto, as espanholas lideram o Grupo C, enquanto aguardam o confronto entre Japão e Zâmbia, que será disputado no sábado (22), às 4h.

Mais tarde, às 22h, Estados Unidos e Vietnã encerram o dia de competição.