Lateral Antônia admite fragilidade do Panamá, mas pede atenção em estreia da seleção na Copa

A seleção brasileira feminina de futebol estreará na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (24). O primeiro adversário será o Panamá, justamente o mais fraco do Grupo F. Para a lateral-direita Antônia, uma estreia contra uma equipe mais frágil vai acender o alerta do Brasil para evitar surpresas logo na primeira partida no Mundial.

"O que temos focado bastante é saber que não tem nenhum jogo fácil na Copa. É o primeiro jogo, a estreia. Precisamos tirar a ansiedade. Será a primeira Copa de muita gente. Acredito que estamos focadas em colocar em prática os princípios que a Pia vem passando. Vamos impor nosso jogo, mas sabendo que podem oferecer perigo, principalmente em contra-ataques. Precisamos ter a posse de bola", avisou a jogadora, nesta quinta-feira (20).

O time do Panamá ocupa no momento a 52ª posição do ranking da Fifa. Na fase de grupos, a seleção brasileira enfrentará também a Jamaica (43ª) e a favorita França (5ª) - o Brasil figura em 8º lugar.

"Já estamos em clima de Copa. Já é Copa. Temos um grupo muito bom, extrovertido. E agora já começou a virar a chavinha de que é Copa do Mundo. Está chegando a estreia, estamos muito ansiosas para entrar em campo", disse a lateral.

Antônia será uma das 11 estreantes da seleção brasileira na Copa do Mundo. A lateral, contudo, se destaca por ter maior experiência que as demais. Com 29 anos, ela desponta até como uma das líderes da equipe.