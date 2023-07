Anfitriãs, Austrália e Nova Zelândia vencem na abertura na Copa do Mundo feminina

Austrália e Nova Zelândia, foram responsáveis pelas duas primeiras partidas – e vitórias – da competição, ambas por 1 a 0. Nesta quinta-feira (20), foi dada a largada para a disputa do maior Mundial de futebol feminino da história . As duas seleções anfitriãs,, foram responsáveis pelas duas primeiras partidas – e vitórias – da competição, ambas por 1 a 0.

No primeiro jogo do dia, às 4h (de Brasília), 42.137 pessoas (maior público da história do País) lotaram o Eden Park, em Auckland, para prestigiar a primeira vitória da seleção feminina da Nova Zelândia em Copas do Mundo. O gol solitário da partida foi marcado pela a atacante Wilkinson, aos dois minutos da segunda etapa.

Anteriormente, as neozelandesas haviam disputado 15 partidas na história do torneio, em cinco edições diferentes, obtendo 12 derrotas e três empates. Agora, com a força de sua torcida, já arranca na liderança no Grupo A. As outras duas seleções do Grupo (Suíça e Filipinas) se enfrentam às 2h (de Brasília) desta sexta-feira (21).

No outro país sede da competição, a Austrália, mesmo sem a presença da craque Sam Kerr, derrotou a Irlanda por 1 a 0, no Accor Stadium, em Sydnei. O jogo, que começou às 7h (de Brasília), contou com um público de 75.784, o maior da história do futebol feminino australiano. Em campo, o gol da partida foi marcado pela lateral Catley, aos sete minutos do segundo tempo, em uma cobrança de pênalti assinalado pela árbitra brasileira Edina Alves.

Por enquanto, as Matildas (apelido das jogadoras australianas) lideram o Grupo B, enquanto aguardam o confronto entre Nigéria e Canadá, que será disputado ainda hoje, às 23h30min.