Classificado na Copa do Brasil, Grêmio terá calendário livre por dez dias

Após a classificação dramática para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Bahia, nos pênaltis, na quarta-feira (12), o Grêmio retomou sua rotina de treinos na tarde desta quinta (13), onde os atletas que não atuaram contra os baianos realizaram atividade no gramado, enquanto os titulares ficaram na academia, reforçando a parte física.

Pelo torneio de mata-mata, a equipe de Renato Portaluppi enfrentará o Flamengo, em busca de uma vaga na grande final. Contra os cariocas, a fase não é boa, e das últimas dez partidas, o Tricolor saiu vitorioso em apenas uma. Nesta competição, as equipes bateram de frente em 2021, nas quartas, e naquela ocasião, o Rubro-negro não tomou conhecimento dos gaúchos, passando com um placar de 6 a 0 no agregado, com direito a um sonoro 4 a 0 na casa gremista.

Sem nenhum compromisso no final de semana, o planejamento da comissão técnica prevê mais uma sessão de treinamentos nesta sexta, e folga no sábado e domingo. A reapresentação, após o período de descanso, ocorre na segunda-feira, no turno da tarde, com os portões fechados. Os gaúchos voltam a campo apenas no dia 22, para encarar o Atlético-MG, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A agenda livre se dá pelo fato de que o jogo contra o Corinthians foi adiado, sem data definida, pois os paulistas irão enfrentar o América-MG, neste sábado, no último confronto das quartas de final da Copa do Brasil

Depois da partida, o atacante Vina, que não vinha vivendo um bom momento com a camisa do time celeste, confirmou que está de saída, rumo ao futebol do Oriente Médio. Sem confirmar o seu destino,eledeve estar a caminho do Al Hazam, da Arábia Saudita.

O atleta de 32 anos estava no clube desde fevereiro deste ano, emprestado pelo Ceará, que aceitou a proposta feita pela equipe saudita, deixando a direção gremista de mãos atadas no negócio. Neste período, foram 28 jogos disputados, marcando quatro gols, anotando uma assistência e erguendo a taça do Campeonato Gaúcho.