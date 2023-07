Nos pênaltis, Grêmio supera o Bahia e avança às semifinais da Copa do Brasil

O Grêmio está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Após repetir o placar do jogo de ida na semana passada, em Salvador, o tricolor gaúcho superou o baiano nos pênaltis por 4 a 3, depois do 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira (12), na Arena. O destaque da noite chuvosa foi o goleiro Gabriel Grando, que defendeu duas cobranças.

Antes da bola rolar, houve forte discussão quanto à realização da partida, em decorrência do ciclone extratropical que está atingindo o Rio Grande do Sul. Porém, as autoridades do jogo optaram por apenas adiar o início da partida em uma hora, começando as 20h. Nas arquibancadas, 35.437 torcedores apoiaram o tricolor gaúcho até o fim em uma partida extremamente nervosa.

O jogo começou tenso, com muitas faltas e erros individuais dos dois lados. Até os 40 minutos da primeira etapa, as principais chances gremistas partiram de seus zagueiros em bolas aéreas. Aos 11 minutos, Bruno Alves cabeceou à esquerda do gol e, aos 12, foi a vez de Kannemann subir mais que todo mundo e parar em grande defesa do goleiro Marcos Felipe. Mais tarde, aos 29, Bruno Uvini cabeceou à direita da meta.

O Bahia, por outro lado, só conseguia causar perigo em contra-ataques. Aos 24 minutos, Everaldo recebeu livre na grande área, mas teve sua finalização bloqueada por Bruno Alves. Porém, na reta final o jogo ficou mais movimentado depois que, aos 36, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti após uma finalização de Bitello desviar no braço de Acevedo. O que parecia ser um momento de festa para a torcida gremista, se tornou pesadelo quando o goleiro Marcos Felipe defendeu a cobrança de Cristaldo.

A situação piorou para o Grêmio, aos 49: Everaldo, no último lance da primeira etapa, acertou um belíssimo chute de fora da área e colocou os baianos na frente do marcador.

Correndo atrás do resultado, o Grêmio tentou se impor desde o início, mas esbarrava na defesa do Bahia. Aos 11 minutos, Renato Portaluppi colocou o time mais à frente, desfazendo a linha de três zagueiros: Kanemann saiu para a entrada do atacante Ferreira. Logo em seguida, aos 16, Marcos Felipe fez grande defesa em cabeçada de Suarez. Mesmo com as mudanças, os gaúchos esbarravam no nervosismo e na bem posicionada defesa baiana, até que aos 26 minutos, a pressão finalmente deu resultado quando Villassanti concluiu grande jogada de Ferreira e empatou o jogo.

Logo em seguida, aos 28, quase veio a virada: Vina, que recém tinha entrado no lugar de Cristaldo, recebeu livre na grande área, mas finalizou por cima do gol. Novamente, a partida voltou a ficar movimentada na reta final: aos 40, Lucas Mugni finalizou no travessão; aos 41, Ferreira cabeceou para grande defesa de Marcos Felipe. Dois minutos depois, Ademir chutou novamente na trave gremista. No lance seguinte, foi a vez de Suárez acertar o poste.

Com todas essas chances perdidas, o jogo acabou em 1 a 1 e a vaga para as semifinais foi decidida nas penalidades. Reinaldo, Ferreira, Villassanti e André marcaram para o Grêmio, enquanto

Cauly, Everaldo e Yago Felipe converteram para os baianos. Outrora criticado, Gabriel Grando

pegou os pênaltis de Cicinho e Gabriel Xavier e garantiu os gremistas na próxima fase.



Grêmio 1 (4) Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro (Gustavo Martins) , Villasanti, Carballo (Nathan) e Reinaldo; Bitello e Cristaldo (Vina); Suárez (André). Técnico: Renato Portaluppi.



Bahia 1 (3) Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan (Matheus Bahia); Rezende, Acevedo e Cauly; Ademir (Yago Felipe), Kayky (Lucas Mugni) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.