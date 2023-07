Fernando Ferretti, técnico multicampeão no futsal, morre aos 69 anos

Fernando Ferretti, ex-técnico de futsal, morreu na manhã desta quarta-feira (12), aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital de Joinville e a causa da morte não foi divulgada. Ao longo de sua carreira, foi considerado um dos melhores treinadores do mundo, com passagens por clubes e pela seleção brasileira de futsal. No último ano, Ferretti contraiu a Covid-19 e desde então lidava com problemas renais.

Ao longo de sua carreira, Ferretti passou por diversos clubes do futsal brasileiro, como Jaraguá, Joinville, Santos, Corinthians, Magnus, entre outros. Ele detém o recorde de títulos da Liga Nacional de Futsal, com cinco conquistas, e da Taça Brasil, com 11. Em seus trabalhos, comandou craques históricos como Falcão e Chico.

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) lamentou a morte do treinador e reconheceu o impacto do profissional ao longo de sua passagem pela equipe. "A CBFS reconhece e agradece a contribuição de Ferretti para o futsal brasileiro e mundial. Seu trabalho incansável como treinador e seu compromisso com a excelência técnica deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Sua liderança inspirou gerações de atletas e técnicos, contribuindo para o fortalecimento e popularização do futsal."

Santos, Jaraguá e Joinville, entre outros clubes, também prestaram homenagens ao treinador nesta quarta-feira. Falcão também lamentou a morte do profissional, a quem chamou de "pai". "Que tristeza! Obrigado por tudo meu professor, meu amigo, meu pai no esporte! Devo tudo a você, 80% da minha carreira juntos, e como você foi importante, você não tem noção do quanto", escreveu o ex-jogador por meio de suas redes sociais.