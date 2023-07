Empresa de Canoas vai liberar funcionários para assistir a Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 começa na próxima semana, no dia 20 de julho. O jogo de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega, no estádio Eden Park, em Auckland. A seleção brasileira está no grupo F com França, Jamaica e Panamá. A estreia do Brasil será no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8h contra o Panamá.

Com o fortalecimento do futebol feminino nos últimos anos, neste ano ganhou espaço no poder público e nas empresas a discussão sobre a implementação de ponto facultativo no horário dos jogos do Brasil, da mesma forma que ocorre durante o Mundial masculino há muitos anos.

A ministra do Esporte, Ana Moser, por exemplo, destacou o tema no evento de despedida da delegação brasileira antes da viagem para a Copa. "Estaremos torcendo demais e super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo nos dias de jogos. Quando tem jogo no masculino, não tem folga? Então, vamos tentar fazer o mesmo, dar a mesma importância”, disse a ministra em conversa com as atletas, comissão técnica e jornalistas.

já há casos de empresas que estão se organizando para liberar funcionários que desejem acompanhar a seleção brasileira de futebol feminino. Um exemplo é a Novus Automation No Rio Grande do Sul,que desejem acompanhar a seleção brasileira de futebol feminino. Um exemplo é a, fabricante de produtos eletrônicos instalada em Canoas. A indústria gaúcha decidiu flexibilizar o expediente durante os jogos da seleção.

A iniciativa também virá acompanhada por um processo de gamificação, em que bolões serão realizados para aumentar a diversão e o engajamento da equipe. As equipes assistirão aos jogos no auditório da empresa.

Segundo a gerente de RH da Novus, Sabrina Mocelin, este ato vai ao encontro da visão de mundo da corporação. "Sempre buscamos olhar a sociedade como um todo, com a mente aberta e abraçando a diversidade. Se liberamos os funcionários durante a Copa do Mundo masculina, não tem porque não fazer o mesmo na feminina. É a mesma competição, só difere a questão do gênero", explica.

Hoje, as mulheres representam 57% do quadro de colaboradores na fábrica da Novus e, segundo Sabrina, a recepção por parte da equipe de funcionários foi positiva. "Ficaram felizes e engajados. Todos os setores aqui da Novus possuem essa mesma visão da empresa e muitos dos nossos funcionários são apaixonados pelo esporte, então, a recepção foi muito boa."

Copa do Mundo será a maior de todos tempos

Essa será a maior edição da Copa do Mundo feminina de todos os tempos. Pela primeira vez na história, 32 seleções irão disputar a competição. As partidas serão sediadas em 10 estádios, divididos entre Austrália e Nova Zelândia e o formato será o mesmo do Mundial masculino: oito grupos de quatro países, com os dois primeiros se classificando para o mata-mata, decidido em jogo único a partir das oitavas de final. Atualmente, a maior campeã da competição é a seleção dos Estados Unidos.

O Brasil terá uma treinadora estrangeira pela primeira vez em uma Copa: a sueca Pia Sundhage, que está no comando da seleção desde 2019. Outro destaque é a despedida da meia-atacante Marta que, com 37 anos, já admitiu que essa será sua última participação em um Mundial.

Pelo Brasil, a atleta já disputou 180 jogos, sendo a maior artilheira da história do torneio (17 gols) e a maior artilheira da seleção feminina (122 gols). Ela obteve destaque principalmente em 2007, quando foi eleita a melhor jogadora do torneio. Naquela edição, o Brasil teve a melhor campanha na história da competição, com o vice-campeonato.

Os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina:

24 de julho, segunda-feira - 8h - Brasil x Panamá - Adelaide (Austrália);

29 de julho, sábado - 7h - Brasil x França - Brisbane (Austrália);

2 de agosto, quarta-feira - 7h - Brasil x Jamaica - Melbourne (Austrália).