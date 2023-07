Preparador físico do Universitário-PER é preso sob acusação de racismo em jogo do Corinthians

O preparador físico Sebastian Avellino Vargas, de 43 anos, do Universitário-PER, foi acusado de racismo e preso pela Polícia Militar após a vitória do Corinthians sob o clube peruano nesta terça-feira (11), pela Copa Sul-Americana, em São Paulo.

Testemunhas afirmaram que ele fez gestos racistas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, policiais realizavam a segurança do local quando o indiciado se posicionou na frente da torcida brasileira e simulou os gestos de um macaco.

Acompanhado de outros profissionais do clube peruano, Vargas foi levado para uma delegacia dentro da Neo Química Arena, juntamente com alguns torcedores do Corinthians, que afirmaram ter presenciado os atos de racismo.

Em seguida, ele foi transferido para um outro DP, onde deu depoimento com a presença de um tradutor. A audiência de custódia dele está marcada para a tarde desta quarta-feira (12). O caso foi registrado como preconceito de raça.

A defesa de Vargas não foi encontrada para falar sobre a detenção.

Em campo, o Corinthians venceu a partida por 1 a 0, com gol de Felipe Augusto e agora vai para Lima, capital do Peru, em busca de pelo menos um empate para disputar as oitavas de final da Copa sul-americana.