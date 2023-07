CBF afasta árbitro Bruno Arleu de Araújo, após erro em Santos e Goiás

O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Seneme, comunicou que o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi afastado por marcar um pênalti de forma equivocada durante a vitória por 4 a 3 do Santos sobre o Goiás, pela 14ª rodada do Brasileirão, no último domingo (9). De acordo com o dirigente, o juiz foi incluído no PADA (Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro).

No lance em questão, o cronômetro marcava 44 minutos do segundo tempo e o placar mostrava empate por 3 a 3, quando o santista Joaquim caiu após uma disputa ombro a ombro, sem a bola, com Lucas Halter, do Goiás. "A bola não está no contexto de disputa, o número 3 só vai no corpo do adversário, a bola não está a uma distância de disputa", diz Araújo em comunicação com o VAR ao marcar o pênalti.

Em resposta, o árbitro de vídeo recomendou revisão, pois considerou o lance uma ação normal de área, mas Bruno defendeu a decisão tomada em campo mesmo após reavaliar o lance no monitor. Ao avaliar o episódio durante o "Papo de Arbitragem", programa semanal on-line da CBF, Seneme diz que, mesmo com a bola ainda longe de Halter e Joaquim, o movimento feito por ambos é natural e de briga por espaço.

"O árbitro interpreta uma ação. Na nossa visão, neste caso específico, é uma interpretação que não foi legal. Não é uma interpretação correta. Essa ação ombro com ombro cai na situação que, apesar de não haver a presença da bola, como a gente entende o futebol, é uma bola viajada, o defensor está marcando território. Quando ele joga o ombro, ele não jogou o braço, não empurrou, não agarrou", disse.

Seneme também destacou o fato de Arleu ter insistido na decisão mesmo após ouvir a opinião da arbitragem de vídeo. "Ele jogou o ombro com uma força proporcional para a ação. Isso que o árbitro de vídeo conseguiu identificar e o árbitro de campo não. É um erro essa ação, o pênalti não deveria ter sido marcado. Colocamos no grupo de instrutores, e 11 dos nossos instrutores não acharam pênalti. É claro que foi uma interpretação errônea do árbitro, por isso ele é chamado à revisão", afirmou.

O pênalti foi convertido pelo atacante Mendoza e ajudou o Santos a respirar na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Agora, o clube do litoral paulista está em 13º lugar, com 16 pontos, a cinco do Goiás, que se manteve como o primeiro time dentro da degola.