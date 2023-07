Adversário do Grêmio, Bahia busca feito inédito na Copa do Brasil

Rival do Grêmio nesta quarta-feira (12) pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia nunca avançou até as semifinais da competição. Com 31 participações, os baianos, que recentemente foram vendidos ao Grupo City, já pararam na fase atual em outras sete oportunidades. Em três delas, o algoz foi o próprio tricolor gaúcho.

O Grêmio, por outro lado, já ficou entre os quatro melhores do torneio em 15 oportunidades, sendo o clube com mais participações nas semifinais da Copa do Brasil ao lado do Flamengo. Além disso, é o segundo maior campeão da competição, com cinco títulos, apenas um a menos que o Cruzeiro.

Na última terça-feira (4), pela partida de ida, na Arena Fonte Nova, em Salvador, as equipes empataram em 1 a 1, com os gremistas igualando o marcador somente nos acréscimos. Agora, a decisão está totalmente em aberto para o jogo de volta, que será nesta quarta (12), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.