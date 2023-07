Líder isolado do Brasileirão, Botafogo vence o Grêmio por 2 a 0 na Arena

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, mesmo com o apoio de mais de 45 mil torcedores, acabou derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo, líder isolado da competição, na Arena, neste domingo (9). Com resultado, o Tricolor ocupa a terceira colocação com 26 pontos. Os gols do alvinegro carioca foram marcados por Eduardo e Carlos Alberto. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 36 pontos no Brasileirão e abriu dez para o segundo colocado - o Flamengo, que está com 26 pontos.

O Botafogo terá novo técnico nesta segunda-feira (10). A direção do Fogão anunciou o acerto com o português Bruno Lage. Ele chega para assumir a equipe no lugar do treinador Luis Castro.

A partida entre Grêmio e Botafogo começou muito movimentada, com o Tricolor gaúcho buscando abrir o placar. Aos 4 minutos, Cristaldo cruzou rasteiro, o uruguaio Luis Suárez não dominou e Reinaldo bateu de perna direita pela linha de fundo. Com oito minutos de partida, o Tricolor seguia com a pressão contra o time carioca. O Botafogo comandado por Caçapa nos primeiros 10 minutos não tinha ameaçado o gol de Gabriel Grando.

Aos 12 minutos, Bitello e Reinaldo tabelaram, o meia cruzou e a bola saiu desviada pela linha de fundo. O zagueiro Kannemman desviou de cabeça nas mãos do goleiro Lucas Perri. Aos 20 minutos, Luis Suárez, perdeu a melhor chance do jogo. O lateral João Pedro cruzou e o centroavante uruguaio dominou e chutou para fora de dentro da área.

O Botafogo, porém, sabia ser perigoso com a posse da bola. Aos 25 minutos, na área do Grêmio, o zagueiro Cuesta levou a melhor pelo alto e ajeitou para o centroavante Tiquinho Soares - que empurrou para o fundo da rede do goleiro Gabriel Grando. Porém, o VAR analisou o lance e flagrou impedimento de Cuesta. O gol foi anulado, para desespero da equipe botafoguense.

No segundo tempo, o Grêmio voltou pressionando o Botafogo. O centroavante Luiz Suárez voltou a perder uma grande chance de gol. João Pedro invadiu a área e obrigou o goleiro Lucas Perri a cortar para fora. Na sobra, Suárez tocou de lado de pé, por cobertura. A bola bateu no poste e saiu pela linha de fundo, para desespero do uruguaio. Aos 8 minutos, Marlon Freitas finalizou da grande área e a bola passou longe do gol de Gabriel Grando.

Aos 17minutos, num dos melhores lances da partida, o goleiro Lucas Perri foi espetacular. Suárez bateu colocado da entrada da área e o goleiro defendeu a bola. No rebote, Reinaldo chutou forte e Perri fez uma grande defesa.

Porém, aos 29 minutos, foi o Botafogo que, com eficiência e frieza, abriu o placar na Arena. Segovia recuperou a bola do zagueiro Bruno Alves. Ela ficou com Di Placido, que cruzou rasteiro e encontrou Eduardo. Livre, ele bateu de primeira e venceu o goleiro Gabriel Grando. Aos 42 minutos, aproveitando o contragolpe contra um Grêmio que se jogou à frente, o Botafogo marcou o segundo gol, com Carlos Alberto.

Grêmio (0): Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Vina), João Pedro e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Cuiabano), Cristaldo (Ferreira) e Bitello; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo (2): Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo (Danilo); Júnior Santos (Segovia), Luís Henrique e Tiquinho Soares (Carlos Alberto). Técnico interino: Cláudio Caçapa.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP). Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).