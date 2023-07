Gabriel Grando se emociona com dois pênaltis defendidos pelo Grêmio: 'Trabalhei e sofri muito'

Gabriel Grando iniciou a temporada como reserva no Grêmio, mas viveu uma noite especial nesta quarta-feira (12). A vaga para as semifinais da Copa do Brasil precisou ser decidida nos pênaltis após novo empate com o Bahia por 1 a 1 e o goleiro de 23 anos foi o grande nome do time gaúcho nas penalidades, defendendo duas cobranças, que garantiram a vitória gremista por 4 a 3.

"Quero agradecer a Deus por me proporcionar isso. Recebi os dados dos batedores, mas às vezes vamos na intuição também. Fui feliz e pude ajudar o Grêmio a se classificar. Como sempre falei: Deus ajuda quem trabalha. Eu trabalhei muito e sofri muito também, mas hoje pude dar a volta por cima, ser feliz e sair com a classificação", disse Grando visivelmente emocionado.

Ele também comentou como foi a conversa momentos antes das cobranças de pênaltis e ressaltou o trabalho feito pelo Grêmio no meio da semana. "Todo mundo passou confiança um para o outro. Treinamos muito durante a semana, pois sabíamos dessa possibilidade. Felizmente saímos com a vaga."

Agora, o Grêmio disputará as semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo. O tricolor, segundo maior campeão do torneio, irá em busca de seu 6° título.